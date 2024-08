Esta desintoxicación post-verano es el reinicio que tu piel necesita para el otoño

Aunque técnicamente el verano dura hasta finales de septiembre, seamos sinceros, todos se están despidiendo extraoficialmente de la temporada después del Día del Trabajo. ¿La parte superior de la lista de tareas pendientes para la preparación de otoño? Dale a nuestra piel el amor que tanto necesita después de la temporada de verano. Considere: fallas frecuentes en piscinas con cloro, tres meses de todo rosa y tal vez hasta demasiado broncearse. Aunque somos de buena fe protector solar aplicado todo el verano, cosas como poros obstruidos, piel seca, el daño solar y los labios agrietados suelen ser una preocupación a finales de agosto. Afortunadamente, todo lo que se necesita para restablecer su tez son algunos cambios en su rutina actual de cuidado de la piel de verano. ¿Necesitas un poco de orientación? Siga leyendo para obtener consejos sobre cómo limpiar su piel después del verano.

Poros limpios en profundidad

Después de meses de clima cálido y húmedo, probablemente hayas notado que se acumula sudor, suciedad y grasa en la superficie de tu piel. Tu sudor, mezclado con el maquillaje y la contaminación, puede afectar tu rostro y obstruir los poros. Para mejorar el aspecto de los poros y prevenir la aparición de brotes, limpia tu rostro con una mascarilla purificante. Una de nuestras favoritas es la mascarilla limpiadora profunda de poros Rare Earth de Kiehl's, que está formulada con arcilla blanca amazónica para ayudar a purificar la piel, eliminar las impurezas, reducir la producción de sebo y cerrar los poros visiblemente.

Hidratar, hidratar, hidratar

En serio, somos serios. Hablamos de cremas de noche, cremas de día, cremas SPF, aceites, cremas corporales... cuantas más, mejor. El cloro, el agua salada y los rayos UV pueden resecar tu piel, así que no tengas miedo de aplicarte un humectante. La Crema Hidratante CeraVe tiene una textura rica pero no grasosa y está infundida con ingredientes beneficiosos como el ácido hialurónico hidratante y las ceramidas para ayudar a reparar y mantener la barrera natural de la piel. También se puede utilizar en la cara y el cuerpo.

Reparar cualquier daño solar existente

Una vez que su brillo de verano comienza a desvanecerse, puede comenzar a notar algunos signos de daño solar: piense en nuevas pecas, manchas oscuras o tono de piel desigual. Desafortunadamente, no puede revertir el daño causado por los rayos UV (por eso es tan importante aplicar protector solar todos los días), pero puede ayudar a minimizar los signos visibles del daño solar en la superficie de la piel con un suero de vitamina C como La Roche. -Posay Suero Facial 10% Pura Vitamina C. Unifica el tono y la textura de la piel, dejándola suave e hidratada.

Usa antioxidantes y bloqueador solar.

El daño solar puede ocurrir durante todo el año, incluso en otoño e invierno, así que no te saltes el protector solar. Echa un vistazo a La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 para obtener la máxima protección y es adecuado para todo tipo de pieles, incluidas las sensibles. Para una mayor protección contra los agresores ambientales y minimizar los signos visibles del envejecimiento, combine su protector solar con un suero rico en antioxidantes como SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfolia tu piel

La exfoliación siempre es importante, pero especialmente necesaria cuando intentas restablecer tu piel después de una temporada larga y sudorosa. Uno de nuestros favoritos son las almohadillas de renovación de la piel ZO Skin Health. Es un exfoliante químico que elimina las células muertas de la superficie de la piel, reduce el exceso de grasa mientras calma y suaviza la piel. Para el cuerpo, prueba el Exfoliante Corporal Suave de Kiehl's. Este agradable exfoliante corporal elimina eficazmente las células muertas de la superficie de la piel sin resecarla. Con partículas exfoliantes de semillas de albaricoque y emolientes, la piel se vuelve suave y tersa.

Mímate

Combate los labios secos incorporando un exfoliante labial en tu rutina para ayudar a eliminar la piel seca y escamosa de tus labios y prepararlos para una mayor hidratación. Después de exfoliar tus labios, bríndales la humedad que necesitan con un bálsamo labial nutritivo, barra, color (lo que prefieras) que incluya ingredientes como vitamina E, aceites o aloe vera. Por ejemplo, pruebe el bálsamo labial Nourishing Absolue Precious Cells de Lancôme, formulado con vitamina E, miel de acacia, cera de abejas y aceite de semilla de rosa mosqueta para reducir la aparición de líneas finas y arrugas alrededor de los labios, dejándolos suaves, hidratados y con volumen.